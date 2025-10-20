Homem ameaça jogar carro com os filhos em frente a caminhão em Campo Mourão

A Polícia Militar foi acionada na tarde de ontem para atender uma ocorrência de ameaça contra mulher no interior de uma associação recreativa, em Campo Mourão. A solicitante relatou que seu ex-companheiro, que estava com os filhos do casal, havia lhe ligado afirmando que colocaria as crianças no carro e se jogaria de frente com um caminhão.

No local, a equipe localizou o homem e os filhos. O suspeito confirmou ter feito a ligação, dizendo ter agido por descontrole emocional após saber que a ex-companheira estaria em um novo relacionamento. A vítima relatou ainda que o ex apresentava comportamento instável e fazia uso frequente de bebidas alcoólicas.

Diante da situação, ambos foram encaminhados à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para as devidas providências legais. O homem foi conduzido sem o uso de algemas, por estar colaborativo e não oferecer resistência.