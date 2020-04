Homem ameaça ex-noiva e acaba detido pela PM

Um homem de 50 anos foi encaminhado pela Polícia Militar até a delegacia após ser acusado pela ex-noiva de ameaças. O fato foi registrado pela PM por volta das 13h desta segunda-feira.

A vítima, de 28 anos, informou por telefone que o ex-noivo estaria em frente à residência dela, na rua Roberto Brzezinski. Segundo ela ele teria tentado arrombar o portão da casa e teria arremessado pedras na janela, dizendo que se ela não abrisse o portão, ele iria matá-la.

Quando a equipe policial chegou ao local o homem se encontrava dentro do veículo estacionado em frente à casa da mulher. Ele se recusou a acatar a abordagem policial, sendo necessário o uso de meios moderados para proceder com as buscas no veículo.

Após a vistoria e nada de ilícito localizado, tanto a vítima quanto o acusado foram encaminhados até a 16ª Subdivisão Policial para que fossem adotados os procedimentos cabíveis ao caso.