Homem ameaça ex-mulher de morte, caso ela se envolva com outra pessoa

Uma mulher de 26 anos foi ameaçada de morte pelo ex-companheiro, de 57 anos, após o fim do relacionamento, em Campo Mourão. A Polícia Militar precisou ser chamada, por volta das 9h de ontem, na Rua Mario Kwitschal, no Parque Acácias e o acusado foi encaminhado para a delegacia.

Inconformado com o fim da relação, ele teria ido até a casa da mulher e insistido para que ela reatasse o casamento. Chegou a fazer ameaças de morte, caso ela se envolvesse com outra pessoa. Ainda segundo a vítima, as ameaças começaram há cerca de uma semana.

No entanto, com a chegada da PM, o acusado também denunciou o pai da ex-companheira. Ele disse que no momento que voltava para sua residência, foi perseguido pelo ex-sogro que estava armado com um facão. Ao entrar em sua residência, declarou que o pai da ex teria arremessado algumas pedras contra sua casa.

O acusado das ameaças contra a ex-mulher foi encaminhado até a delegacia para que fossem adotados os devidos procedimentos.