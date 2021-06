Mulher é agredida e ameaçada pelo esposo, armado com um facão

O fim de semana foi marcado por vários casos de violência doméstica, em Campo Mourão. Em uma das ocorrências, por volta das 23h desse domingo, uma mulher foi agredida com socos pelo companheiro, que ainda a perseguiu armado com um facão.

As primeiras informações recebidas pela Polícia Militar davam conta que o agressor estaria bastante alterado e de posse de um facão tentando agredir a esposa e familiares.

No local, os policiais encontraram a vítima de 35 anos, a qual relatou que seu esposo teria se ausentado da residência do casal, na rua Ubirajara Giani, por volta das 15h. Ao retornar, em visível estado de embriaguez e extremamente alterado, começou a proferir xingamentos contra a mulher, bem como a agrediu fisicamente com um soco na cabeça.

Após isso, a mulher conseguiu fugir e buscou abrigo na casa da sogra, na Rua Licínio Rodrigues, porém o acusado a teria perseguido com um facão. O pai dele foi quem conseguiu proteger a mulher e evitar uma agressão mais grave.

A vítima relatou ser gestante e que as ofensas e ameaças de morte são constantes. Inclusive informou ter gravado em seu telefone diversos arquivos de áudio enviados por esposo, referente às ameaças.

A equipe PM foi em seguida até a residência do casal e localizou o agressor. O facão utilizado para as ameaças não foi encontrado, mas o homem foi preso e encaminhado à delegacia.