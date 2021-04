Rapaz agride o padrasto e quebra móveis da casa

Um homem foi encaminhado para a delegacia, acusado de agredir o padrasto e quebrar alguns móveis da casa. A ocorrência foi registrada por volta das 21h desse domingo, na avenida João Xavier Padilha, no jardim Copacabana, em Campo Mourão.

No local, a mãe do suspeito relatou aos policiais que seu filho faz uso de medicamentos controlados e que após uma discussão, começou a quebrar os objetos da casa.

Além disso, passou a agredir o seu esposo – padrasto do acusado – com socos e chutes. Após ser encaminhado para a delegacia, acompanhado da mãe e do padrasto, o acusado foi liberado, já que o casal preferiu não representar contra ele.