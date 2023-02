Homem agride mulher e quebra objetos da casa em Campo Mourão

Uma mulher procurou a sede do 11º Batalhão da Polícia Militar (BPM) na manhã desse domingo para denunciar que havia sido torturada psicologicamente e agredida pelo companheiro durante a madrugada.

A equipe policial acompanhou a vítima até casa dela e constatou que diversos objetos estavam jogados pela casa. Havia televisor destruído, ventilador jogado, entre outros objetos.

A vítima também apresentava um ferimento no braço. Ela contou que após o ocorrido, o homem pegou a motocicleta dela, uma Honda CG 160, e fugiu do local. A PM coletou todas as informações, orientou a vítima e registrou o Boletim de Ocorrência.