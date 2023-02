Volta às aulas é marcada por polêmica em escola de Campo Mourão

O ano letivo começou nesta segunda-feira, 6, e já foi marcado por polêmica em uma escola na rede municipal de ensino em Campo Mourão. Alguns pais procuraram a reportagem do Tasabendo.com para dizer que foram surpreendidos ao chegarem com os filhos de manhã e serem informados de que o estabelecimento de ensino não atende mais em período integral.

Essa situação ocorreu na Escola Municipal Mario Quintana. A mãe Bruna Gabrielly foi uma das que acreditou que a filha poderia permanecer o dia todo na escola. “Assim como eu, outros pais só foram informados quando chegaram para deixar os filhos na escola. Algumas mães saíram chorando e a direção da escola fez pouco caso da situação”, disse Bruna. Para ela, faltou comunicação da direção da escola ou da Secretaria de Educação.

“Esperaram os pais comprar uniforme e começar o ano letivo para fazer o comunicado. Minha filha agora não tem transporte para ir para a escola e a opção será a transferência para uma escola ainda mais longe”, reclamou. A desinformação fez com que alguns pais deixassem os filhos no portão da escola e retornassem para casa. Com isso, sem sala de aula para os abrigar, elas foram deixadas na secretaria.

Procurada pela reportagem, a secretária de Educação Tânia Caetano, disse que o ensino integral do município foi mantido e até ampliado para mais uma escola. Para ela, o que pode ter ocorrido foi a falta de comunicação entre a escola e os pais, ou mesmo a não renovação das matrículas no período oportuno.

“Não teve alteração nenhuma, as mesmas escolas estão mantendo o ensino integral e até ampliamos para mais uma escola. Não sei a razão dessa confusão. O que pode ocorrer é de que alguns pais tenham perdido o período da renovação da matrícula, em novembro, aí gera essa situação mesmo. Os pais precisam ficar atentos para a renovação da matrícula no período correto para não perder a vaga”, declarou a secretária, não descartando, porém a falta de comunicação entre direção da escola e os pais.

Segundo Tânia, a Secretaria Municipal de Educação mantém o ensino integral nas escolas Mário Quintana, Florestan Fernandes (CAIC), Manoel Bandeira, Nicon Kopko e, este ano, também na Escola Clarinha Casimiro, no conjunto Avelino Piacentini.