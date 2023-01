Homem agride mulher e filha durante confraternização

O que deveria ser um momento de confraternização em família na virada do ano, terminou com um casal e a filha na delegacia de Polícia Civil. Após desentendimento na rua Sussuarana, por volta das 23h50 de sábado, 31, um homem agrediu a filha com um tapa no rosto.

A mãe tentou intervir e levou um soco no nariz, causando corte e sangramento. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local encontrou uma grande movimentação de pessoas na rua.

De imediato a equipe constatou que a mulher apresentava um corte no nariz. Ela então contou que estava confraternizando na residência com os familiares, quando o companheiro repreendeu a filha, desferindo um tapa em sua face,

Nesse momento, ela tentou intervir, e foi golpeada com um soco no nariz. Diante da denúncia, os policiais deram voz de prisão ao agressor, que foi encaminhado para a delegacia.