Rota da Fé conquista Prêmio Excelência Turística 2022

No próximo dia 18 de janeiro, a Rota da Fé, de Campo Mourão, vai receber o prêmio Excelências Turísticas 2022. O prêmio é oferecido pelo grupo Excelencias, da Espanha.

Os Prêmios Excelências foram criados em 2005 pelo Grupo Excelências, um cluster internacional de comunicação. Seu objetivo é promover a excelência em diferentes áreas, todas relacionadas ao turismo, gastronomia, arte e cultura.

Desde então, tornaram-se uma referência para todos os que estão envolvidos nestes setores; que desenvolvem a sua atividade sempre com o objetivo de serem excelentes.

Os prêmios do ano de 2022 serão entregues no âmbito da FITUR (Feira Internacional de Turismo de Madrid, Espanha) onde se reúnem profissionais das mais relevantes instituições da indústria do turismo mundial no dia 18 de janeiro.

A Rota da Fé é um movimento inter-religioso caracterizado como uma romaria, com objetivo de visitar lugares sagrados, diferentes culturas, costumes locais, gastronomia das comunidades por onde passa e ter contato direto com a natureza.

A finalidade da Rota da Fé é oferecer, aos romeiros, um programa intenso durante o dia, constituindo-se de caminhadas a pé, orações, reflexões, penitencias e celebrações.

Além de uma sadia prática religiosa que envolve, principalmente, as famílias, tanto dos romeiros, quanto dos anfitriões nas comunidades, a Rota da Fé é uma prática do Turismo Religioso e Sustentável.