Homem agride mãe, faz ameaça com faca e é preso em Campo Mourão

A Polícia Militar foi acionada por vota das 21h30 de ontem para atender uma ocorrência de violência doméstica no jardim Maia, em Campo Mourão, onde um homem de 38 anos estaria agredindo sua mãe e portando uma arma. Ao chegar ao local, a equipe encontrou o suspeito do lado de fora da residência. Ele desobedeceu à ordem de abordagem, sendo necessário o apoio de outra viatura.

Durante a intervenção, a vítima saiu da casa em prantos, acompanhada de uma criança de cerca de quatro anos, que gritava por ajuda e relatava que o agressor havia colocado uma faca no pescoço da avó.

A mulher contou que o filho é usuário de entorpecentes e frequentemente fica agressivo, quebrando objetos e agredindo-a fisicamente — inclusive com cabo de vassoura. Nesta data, ele teria lhe dado uma chinelada, destruído uma lixeira e feito ameaças de morte, dizendo que, se fosse preso, “mataria a mãe quando saísse da cadeia”.

Durante a ação, o agressor permaneceu exaltado, proferindo ofensas e resistindo à prisão. Em buscas nas proximidades, os policiais localizaram a faca usada nas ameaças. A vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra o filho.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, juntHomem agride mãe, ameaça com faca e é preso pela Polícia Militar em Campo Mourãoo com a arma branca apreendida.