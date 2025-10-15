Programa “Todos na Escola” já é lei em Campo Mourão e será implantado em 2026

Foi sancionada pelo prefeito Douglas Fabrício a lei aprovada pelo Poder Legislativo que institui o programa “todos na Escola”, que garante kit de materiais e uniformes cedidos gratuitamente a alunos da rede municipal de Educação. A lei foi publicada no órgão oficial eletrônico do município, na sexta-feira (10). O investimento no programa já está previsto no orçamento de 2026 (estimado em R$ 4,3 milhões).

O programa Todos na Escola visa garantir que os estudantes tenham acesso igualitário a itens essenciais para o processo de aprendizagem. O fornecimento dos itens poderá ser feito diretamente pela prefeitura ou por meio de credenciamento de empresas previamente habilitadas. A proposta é distribuir um voucher para as famílias, permitindo a aquisição dos uniformes diretamente com os empreendedores da cidade.

“Esse foi um compromisso assumido com a população para oferecer esse benefício às crianças, bem como aos empresários que poderão vender esses produtos. Aproveito para agradecer aos vereadores pela aprovação, não apenas nesse projeto, como nos demais que temos enviado à Câmara”, destacou o prefeito Douglas.

Para a secretária de Educação, a iniciativa é um marco da administração municipal. “Esse projeto era um sonho de todos e desde o início do ano o prefeito pediu para que a gente fizesse estudos para colocá-lo em prática. Será uma grande conquista para a Educação de Campo Mourão”, complementou.