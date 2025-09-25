Homem agride mãe em recuperação de cirurgia e é preso em Campo Mourão

Nesta quarta-feira (24), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica em um apartamento, no jardim Ilha Bela, em Campo Mourão. No local, um homem apresentava comportamento extremamente agressivo e ameaçava a própria mãe.

Ao chegarem, os policiais encontraram a vítima já na rua, bastante abalada. Ela relatou ter sido agredida pelo filho, usuário de drogas e com histórico de episódios de violência. A mulher informou ainda que estava em recuperação de uma cirurgia, o que agravou seu estado de saúde após as agressões, sendo encaminhada para atendimento médico em uma unidade de pronto atendimento.

Com a autorização da vítima, a guarnição entrou no apartamento e localizou o suspeito. O homem reagiu de forma violenta, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e do próprio indivíduo.

Na delegacia, ele continuou a se debater e tentou agredir policiais, sendo colocado em cela isolada. A vítima, fragilizada física e emocionalmente, declarou que pretende solicitar medida protetiva para que o agressor deixe a residência.