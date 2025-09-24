Autoescola Paris: 57 anos formando gerações de condutores em Campo Mourão

Com uma trajetória marcada por tradição, responsabilidade e inovação, a Auto Escola Paris é referência em Campo Mourão quando o assunto é formação de motoristas. Fundada em 1968 por Ernani Luciano Zavadniak, hoje com 79 anos, e sua esposa Sonia Maria Lopes Rodrigues, de 68 anos, a empresa carrega mais de meio século de história dedicada à educação no trânsito, consolidando-se como uma das mais respeitadas instituições do ramo na região.

De legado familiar a referência em ensino de trânsito

A história da Auto Escola Paris remonta à década de 1940, quando a família Zavadniak chegou a Campo Mourão e atuou inicialmente na hotelaria, com o Hotel Mundos. Anos depois, diante de novas demandas da cidade e de uma visão empreendedora, Ernani decidiu encerrar as atividades do hotel e abrir novos caminhos. Assim nasceu, em 1968, a Auto Escola Paris, com o propósito de atender a crescente necessidade de condutores qualificados.

Ao longo de 57 anos ininterruptos de atuação, a empresa formou quatro gerações de motoristas — do avô ao neto — consolidando não apenas clientes, mas uma verdadeira relação de confiança com a comunidade mourãoense.

Diferencial que vai além da habilitação

Hoje, a Auto Escola Paris conta com 10 colaboradores dedicados e uma infraestrutura moderna que oferece conforto, tecnologia e segurança em cada etapa da formação. A empresa é especializada em serviços completos de habilitação e atualização para condutores, tendo como carro-chefe a Primeira Habilitação nas categorias A (moto) e B (carro), reconhecida pela excelência e pelos altos índices de aprovação.

Além disso, a escola oferece:

Inclusão de categorias D e E;

Cursos de reciclagem para condutores com CNH suspensa;

Renovação e transferência de CNH;

Aulas práticas para habilitados que buscam superar insegurança ao volante.

Com uma frota moderna de veículos novos e equipados com tecnologia, a Auto Escola Paris alia tradição à inovação, proporcionando uma experiência de aprendizado atualizada às exigências do trânsito contemporâneo.

Missão que resiste ao tempo e aos desafios

Mais do que ensinar a dirigir, a missão da Auto Escola Paris é formar cidadãos conscientes e responsáveis para o trânsito. Esse compromisso foi posto à prova durante a pandemia, quando a empresa enfrentou um dos maiores desafios de sua história. As restrições sanitárias afetaram diretamente as atividades presenciais, mas, com coragem, adaptação e apoio da comunidade, a escola superou o período e saiu ainda mais fortalecida.

Hoje, o maior desafio é manter o padrão de qualidade em um mercado cada vez mais competitivo, onde muitas vezes o preço se sobrepõe à excelência. Ainda assim, a Auto Escola Paris mantém firme sua essência: priorizar a segurança, a confiança e a responsabilidade.

Um nome que é sinônimo de confiança

Com quase seis décadas de tradição, a Auto Escola Paris segue sendo referência pela qualidade no ensino, pela seriedade no atendimento e pelo compromisso com a formação de motoristas preparados para os desafios da mobilidade moderna. Mais do que uma empresa, é um patrimônio de Campo Mourão, que segue impactando gerações.

📍 Endereço: Rua Brasil, 1478 – Centro – Campo Mourão – CEP 87302-230 (em frente à Prefeitura)

📞 Telefones: (44) 99912-9559 | (44) 3523-1075 | (44) 3523-1812

📧 E-mail: [email protected]

📲 Instagram: @autoescola.paris