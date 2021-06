Homem agride a mulher e é ferido a facada pelo vizinho

Um homem de 48 anos foi ferido com uma facada na perna, após agredir a sua companheira na rua Porto Alegre, na Vila Rio Grande, saída para Araruna, em Campo Mourão. A agressão foi causada por um vizinho de 37 anos, que entrou em defesa da mulher agredida.

A ocorrência foi registrada por volta da 14h30 deste domingo. A Polícia Militar foi comunicada da agressão e deu voz de prisão ao homem que provocou a agressão ao vizinho.

A equipe do Samu prestou atendimento à vítima, que foi encaminhada ao hospital Pronto Socorro. O ferimento não foi considerado grave. Ao chegar ao local, a PM constatou que no domingo passado já havia sido acionada no mesmo endereço, onde o homem ferido hoje já havia agredido a esposa.