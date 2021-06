Briga em bar termina com um morto e outro ferido a facadas, em Luiziana

Um homem de 51 anos foi morto e um outro de 38, ficou ferido com golpes de faca, na cidade de Luiziana. O crime ocorreu no início da noite deste sábado, durante uma briga generalizada, ocorrida em um bar.

A vítima assassinada a facadas foi identificada por Osmar Ceolin. Já o homem ferido, é Gilberto Batista. Ele também foi hospitalizado com ferimentos generalizados.

De acordo com as informações, os dois estavam em um bar da cidade, quando teve início uma briga generalizada no local. Foi quando um homem armado com uma faca golpeou as duas vítimas. Mesmo ferido, Ceolin ainda correu alguns metros e foi socorrido por parentes e amigos.

Uma ambulância do município o encaminhou rapidamente ao hospital Pronto Socorro, mas ele não resistiu aos ferimentos. O outro homem ferido, Gilberto Batista, recebeu os primeiros atendimentos no posto de saúde de Luiziana, mas também foi removido para o Pronto Socorro, em Campo Mourão.

Antes de morrer, Ceolin contou aos parentes e para a Polícia Militar quem seria o autor do crime. Os policiais fizeram buscas pela cidade, mas o agressor não foi localizado.

“A equipe da Polícia Militar foi acionada e quando chegou ao hospital encontrou familiares revoltados. A vítima ainda informou o nome do autor do crime antes de morrer. Infelizmente um crime ocorrido em um bar, onde o consumo de bebida alcoólica acaba gerando esse tipo de confusão”, disse o tenente Matiskei, do 11º Batalhão da Polícia Militar.