Homem acaba baleado com dois tiros ao cobrar dívida em Campo Mourão

Uma cobrança de dívida acabou em tentativa de homicídio na tarde deste sábado, na rua Nelson Bittencourt do Prado, no Lar Paraná. A vítima de 46 anos foi ferida com dois tiros pelo homem que não gostou de ter a dívida cobrada.

A Polícia Militar foi acionada, mas a vítima se recusou a passar quaisquer informações sobre o que teria acontecido. A equipe do Samu prestou atendimento ele, que foi atingido na panturrilha e na coxa.

De acordo com informações colhidas no local, momentos antes a vítima teria ido fazer uma cobrança a um homem. O devedor, porém, não teria gostado e foi atrás dele. Ao encontrá-la teria efetuado os disparos.

Na sequência o atirador se evadiu em um carro de cor escura. A Polícia Militar realizou buscas para tentar encontrar o acusado, porém ele não foi encontrado.