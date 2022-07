CM/Futsal recebe o Umuarama em mais um clássico regional pela LNF

Com promoção de ingressos e todo elenco à disposição, além da possibilidade de estreia do ala Pelezinho, contratado na última semana, o Campo Mourão Futsal recebe o Umuarama neste domingo (31), às 11h00 na Arena UTFPR (Belin Carolo), pela 18ª rodada da Liga Nacional.

Decisivo, o duelo pode colocar o time mourãoense na zona de classificação ou afastar ainda mais as chances de inclusão na próxima fase da competição. Campo Mourão está na 19º posição com 14 pontos, mas se vencer vai a 17 pontos, enquanto o Marreco, último time entre os 16 classificados até aqui tem o mesmo número de pontos. Contudo, tanto o time do Sudoeste, quanto o Foz que tem 16 pontos e o Marechal com 15, precisam tropeçar na rodada.

PROMOÇÃO

Os ingressos estão à venda no site do clube (https://campomouraofutsal.com.br/) e da Tickey (https://tickey.com.br/) ao preço de R$ 10,00. Comprando uma camisa oficial na cor vermelha, o torcedor ainda leva um ingresso de brinde.