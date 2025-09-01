Grupo é detido após agressão em lanchonete em Campo Mourão

A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h de ontem para atender uma ocorrência de agressão registrada em uma lanchonete, no jardim Modelo, em Campo Mourão.

No local, uma jovem de 23 anos, atendida pelo SAMU, relatou ter sido espancada por um grupo de pessoas, sofrendo corte na boca, fratura em um dedo e escoriações. A vítima conseguiu identificar os agressores e apontar onde eles estavam.

Durante a ação policial, uma segunda vítima, de 46 anos, também relatou ter sido atacada pelo mesmo grupo, apresentando inchaço nos olhos e escoriações.

Com apoio da equipe ROTAM, os suspeitos foram localizados e identificados: quatro homens, com idades entre 18 e 21 anos, e quatro mulheres, de 18 a 33 anos. Todos foram encaminhados à 16ª Subdivisão Policial (SDP) para os devidos procedimentos legais.

Entre os envolvidos havia um menor de idade, que foi conduzido à delegacia acompanhado do irmão, de 21 anos.