Golpista liga para empresário, ameaça incendiar comércio  e exige pix

Um comerciante procurou o 11º Batalhão de Polícia Militar de Campo Mourão na noite dessa quinta-feira, 20, para denunciar que foi vítima de extorsão, mediante ameaças. A vítima contou que recebeu uma ligação via WhatsApp, onde uma pessoa fez ameaças e solicitou a quantia de R$ 7.000,00.

Segundo ele, a pessoa disse que se o pagamento não fosse feito, alguém colocaria fogo no comércio da vítima e mataria a sua família. Diante das ameaças, ele disse que realizou uma transferência via PIX no valor de R$ 500,00. O fato foi registrado pela polícia.