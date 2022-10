Festival Mourãense de Xadrez Escolar será neste sábado

A Associação Mourãoense de Xadrez (AMX) realiza neste sábado, 22, o Festival Mourãense de Xadrez Escolar 2022, na Escola Gurilândia. A AMX foi criada por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e conta com o apoio da Fundação de Esportes de Campo Mourão, SECED, Prefeitura Municipal de Campo Mourão e empresas parceiras.

Trata-se do maior evento de Xadrez Escolar da região, unindo crianças da rede municipal, estadual e particular. Desde 2017 o xadrez mourãoense tem recebido o forte apoio do município e, em 2022, aproximadamente 400 crianças recebem aulas de xadrez gratuitamente na rede pública.

A modalidade também se faz presente em instituições particulares. Com o trabalho realizado o município é referência no Brasil com títulos estaduais e nacionais. O torneio terá inicio às 13h na Escola Gurilândia.