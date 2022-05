Golpista engana vendedor e comprador de betoneira

Um estelionatário enganou duas pessoas – vendedor e comprador – fingindo ser intermediador de um negócio envolvendo uma betoneira, anunciada no Facebook.

A pessoa interessada na compra do equipamento disse que visualizou um anúncio de venda de uma betoneira no Facebook e, como tinha interesse no equipamento, entrou em contato por meio do número de celular que constava no anúncio.

O homem que atendeu relatou ser o dono da betoneira e disse que o maquinário estava com outra pessoa, mas que ele poderia ir até o endereço para ver o equipamento. Disse também que se houvesse interesse na compra, o pagamento seria feito via PIX.

A vítima chegou até o local, fez contato com o verdadeiro dono da betoneira e decidiu comprá-la. Ele entrou novamente em contato com a pessoa do anúncio, a qual passou uma chave PIX para que este realizasse o pagamento no valor de R$ 1.800,00.

Logo depois, o dono do equipamento disse não ter recebido nenhum valor referente a venda, e que ele havia anunciado a betoneira por R$ 4.000,00. Ele contou ainda que a mesma pessoa havia entrado em contato com ele dizendo que uma pessoa iria ver a betoneira para comprar.

Ou seja, por meio de um golpe que tem se tornado frequente na região, as duas partes foram enganadas pelo golpista. O prejuízo ficou com a pessoa que estava interessada, pois perdeu R$ 1,8 mil.