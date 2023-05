Golpe do falso intermediário faz mais uma vítima em CM

Mais um morador de Campo Mourão foi vítima de um golpe que passou a ser comum. Conhecido como golpe do falso intermediário, esse tipo de crime acontece principalmente na compra e venda de carros.

Basicamente, o golpista consegue enganar o verdadeiro vendedor do veículo e o interessado na compra, ficando com o dinheiro. E foi dessa forma que a vítima foi enganada ontem em Campo Mourão perdendo R$ 11.500.

Após negociar uma moto Honda Biz, por meio de grupos de rede social, ele realizou transferência via PIX. Só então o golpe veio à tona. A dona da motoneta confirmou a ele que realmente estava com o veículo com publicação de venda, porém, por preço superior ao negociado e que não recebeu nenhum PIX.

Informou também que na segunda-feira, 22, um indivíduo a procurou e disse que uma pessoa a procuraria para ver o veículo nessa terça-feira, 23, mas que não era para a mesma tratar sobre valores.

O PIX foi realizado em nome de outra mulher, divergente ao da proprietária do veículo. A Polícia Militar foi acionada, registrou o caso e orientou ambas as partes sobre os procedimentos.