Campo Mourão vai sediar fase final do Paraná Bom de Bola

O município de Campo Mourão vai sediar, no mês de outubro, a fase final do Paraná Bom de Bola, que reunirá mais de 40 equipes (cerca de 1.000 atletas) de várias cidades, além de técnicos e equipe de arbitragem.

Na terça-feira (23), o coordenador técnico do Paraná Bom de Bola, Marcelo Neves, o coordenador de esportes de rendimentos, Hemerson Venturini e equipe do escritório regional do Esporte estiveram com o prefeito Tauillo Tezelli e a presidente da Fecam, Karla Tureck, para tratar sobre o evento. A equipe está na cidade para uma vistoria técnica dos locais para a realização da competição.

Para o campeonato o município vai disponibilizar os campos de futebol da Assercam, do distrito de Piquirivaí, do Lar Paraná e do Jardim Silvana. “Serão feitas as adequações necessárias nesses espaços esportivos para sediarmos essa competição, reforçando ainda mais nossa parceria com o governo do Estado”, frisa o prefeito Tauillo Tezelli.