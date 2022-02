Garoto de 11 anos é agredido por empresário ao gritar “Palmeiras não tem Mundial”

Em um ato covarde e de total descontrole, um empresário torcedor do Palmeiras agrediu um menino de 11 anos após o garoto gritar o “Palmeiras não tem Mundial” em frente ao seu estabelecimento comercial. O time paulista perdeu o título mundial durante a tarde para o Chelsea, da Inglaterra, por 2 a 1.

O ato de violência contra ao menor ocorreu na noite desse sábado, no jardim Alvorada, em Campo Mourão e foi registrado por uma câmera de monitoramento. Segundo as informações da criança e de testemunhas, as agressões só não foram mais graves, porque adultos que presenciaram a situação intervieram e evitaram que o homem machucasse ainda mais o garoto.

O menino estaria brincando com amigos em frente ao estabelecimento, quando gritou “O Palmeiras não tem Mundial”. Foi aí que o homem em momento de fúria saiu atrás do garoto que correu várias quadras tentando fugir do agressor, mas foi alcançado.

A criança disse que levou vários tapas no rosto e ficou com marcas no pescoço. As informações são de que o garoto foi para casa, onde permanece com medo. Ao ouvir barulhos de motos e de carros ele fica assustado, acreditando que pode ser o homem atrás dele.

A Policia Militar foi acionada, mas o suspeito fugiu do local e ainda não foi localizado. A família foi até a delegacia de Polícia Civil para registrar a queixa.

TORCEDOR É MORTO EM SP

Já em São Paulo, a derrota do Palmeiras culminou com um torcedor morto com um tiro no abdômen em confusão nas imediações do Allianz Parque. Socorrido, o homem, identificado como Dante Luiz de Oliveira, de 42 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no final da tarde deste sábado.

O autor do disparo foi identificado pela Polícia Militar e detido. Trata-se do agente penitenciário José Ribeiro Apóstolo Júnior. Ele alegou legítima defesa.