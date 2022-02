Veículo roubado em Paiçandu é recuperado em Peabiru

A Polícia Militar recuperou na noite dessa sexta-feira, em Peabiru, um veículo VW/Virtus, que havia sido tomado de assalto na cidade de Paiçandu. A PM foi acionada pelo funcionário de uma empresa de rastreamento, o qual relatou que o sinal do GPS estava acusando o paradeiro do carro na rua União da Vitória, em Peabiru.

A equipe militar foi até o endereço indicado e verificou que a residência era cercada por muros altos e portões fechados, não sendo possível estabelecer contato com os moradores. Ao subir no muro, os policiais verificaram que o veículo realmente estava no local e solicitaram apoio, porém antes que uma equipe Rotam chegasse, um rapaz saiu do interior da casa e se evadiu correndo pelos fundos do quintal.

Na sequência a equipe foi atendida pela moradora, a qual de início informou que um homem desconhecido havia pedido para deixar o carro no local. No entanto, dizia não se lembrar o dia. Ao ser questionado sobre a pessoa que saiu correndo, a mulher afirmou desconhecer.

Após autorização para realização de busca domiciliar, os policiais entraram na casa e não encontraram nada de ilícito. Contudo, ao vistoriar o carro roubado, foram localizados vários objetos que são frequentemente utilizados por quadrilhas especializadas a assaltos em rodovias, sendo: um giroflex, um aparelho rádio transmissor ligado na frequência da Polícia Militar, uma balaclava, um binóculo, uma luneta, um aparelho de choque e duas lanternas marca.

Também foram localizados um celular Xiaomi Redmi 9A, uma faca e uma cópia de habilitação em nome de um homem. A pessoa que constava no documento foi identificada como filho da moradora, o mesmo que havia se evadido quando a PM chegou. A mulher acabou confirmando que o rapaz é seu filho e que frequentemente ele tem se reunido com outros pessoas de índole duvidosa.

Diante dos fatos, o veículo roubado e os objetos foram apreendidos e encaminhados, juntamente com proprietária da residência, para a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão para as providências cabíveis.

Com informações, Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru