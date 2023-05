Gaeco cumpre mandados de busca em duas prefeituras da região

O Núcleo de Cascavel (Oeste do estado) do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriu nesta terça-feira, 16, 34 mandados de busca e apreensão nas cidades de Altamira do Paraná (29 mandados), Cascavel (2), Campina da Lagoa (2) e São José dos Pinhais (1).

A operação, denominada Presente de Grego, apura possíveis crimes contra a administração pública, especialmente frustração de licitações em que estaria envolvida organização criminosa de servidores municipais e empresários.

Os contratos investigados totalizam cerca de R$ 4 milhões, quantia expressiva para um município de apenas 1.429 habitantes, conforme estimativa do IBGE para 2021. Um dos empresários teria como função concentrar a produção de documentos para direcionamento de certames, patrocinando interesse privado junto à administração, cobrando inclusive mensalidades.

Além de buscas na Secretaria de Administração de Altamira do Paraná e em setores administrativos da prefeitura, as ordens judiciais foram cumpridas em 20 residências (para busca de documentos e celulares) e em 13 empresas.

Houve duas prisões em flagrante, por porte de arma (cartucheira) e de munições. Foi determinada a suspensão do exercício das funções do secretário de Administração de Altamira do Paraná e de um servidor do Departamento de Licitações da prefeitura.

Também foram impostos aos dois servidores e ao principal empresário envolvido, a obrigação de comparecimento mensal em Juízo e a proibição de ausentar-se da comarca, de acessar as dependências da prefeitura e de manter contato com testemunhas.

Fonte: Assessoria de Comunicação MPPR