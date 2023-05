Concurso premia as melhores práticas pedagógicas da rede municipal de ensino de CM

A Secretaria Municipal de Educação de Campo Mourão, em parceria com o projeto “Juntos Educar” da Câmara Temática de Educação e Empreendedorismo do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (CODECAM), está com inscrições abertas para o concurso que vai premiar as melhores práticas pedagógicas desenvolvidas no município.

Para participar, os interessados devem acessar o edital disponível na plataforma ATLA, preencher a ficha de inscrição e enviar para [email protected] , até o dia 07 de junho de 2023.

As instituições de ensino podem concorrer nas modalidades de educação infantil, ensino fundamental – anos iniciais, educação especial e educação de jovens e adultos.

Segundo os organizadores, o objetivo do concurso é promover a valorização e o reconhecimento dos professores da rede municipal de ensino.