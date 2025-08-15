Fuga cinematográfica termina com dois presos e armas em bolsa de criança

Uma perseguição cinematográfica pelas ruas de Campo Mourão terminou, na noite desta quinta-feira (14), com a prisão de dois adultos, a apreensão de um adolescente de 17 anos e a apreensão de duas armas de fogo — uma pistola israelense calibre 9mm e uma pistola calibre .380. O caso aconteceu na rua Pioneiro Antônio Taniguchi, no jardim Silvana, próximo ao Posto Macuco.

Segundo a Polícia Civil, equipes já monitoravam um veículo Vectra suspeito de envolvimento em crimes graves, como homicídio e trocas de tiros recentes. Durante patrulhamento, os policiais se depararam com o carro e deram ordem de parada. O motorista, ao perceber a presença da polícia, iniciou uma fuga em alta velocidade, cruzando ruas e avenidas e colocando em risco a vida de pedestres e motoristas.

A perseguição atingiu velocidades extremas e só foi contida após disparos de arma de fogo nos pneus do Vectra. Mesmo com os pneus estourados, o motorista tentou seguir, quase capotando o carro.

No interior do carro estavam os dois adultos, o adolescente, além de três crianças — de 1 a 5 anos. Durante a vistoria, os policiais encontraram as armas, sendo que uma delas estava escondida dentro de uma bolsa infantil.

De acordo com o investigador Rodrigo, superintendente da 16ª Subdivisão Policial, a ação foi um desdobramento de um cumprimento de mandado realizado no dia anterior na Vila Rural, próximo à AABB. Há indícios de que o veículo pudesse estar envolvido na tentativa de dar fuga a um foragido da Justiça.

Os detidos e o menor apreendido foram encaminhados à delegacia, onde permanecem à disposição da autoridade policial. As armas e o carro foram recolhidos.