AML homenageia a Prof.ª Carmem Flores Bassi com a Comenda Vida & Liberdade

A Academia Mourãoense de Letras (AML) concederá à professora aposentada Carmem Flores Bassi a Comenda Vida & Liberdade, importante honraria da Instituição, em reconhecimento à sua trajetória exemplar e à dedicação à formação de gerações de estudantes. A data da outorga será oportunamente divulgada.

Quem é a nova comendadora? Nascida em 2 de setembro de 1950, em Peabiru, filha dos pioneiros Pedro João Flores e Romana Paulina Flores, a Prof.ª Carmem casou-se, em 1966, com o Prof. Luizinho Bassi (in memoriam), figura tradicional da cidade, conhecido por seu trabalho como professor de Matemática e locutor do sistema de som da Igreja Matriz. O casal teve três filhos: Luiz Bassi Jr., Carmem Lúcia Branco e Marcos Bassi.

Formou-se no curso normal secundário do Colégio Nuno de Souza e Silva, em Peabiru. Na década de 1970, graduou-se na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mandaguari (Fafiman) e concluiu pós-graduação em Educação em Umuarama, preparando-se para uma carreira docente marcada pelo compromisso pedagógico e pelo altruísmo.

Fundadora da extinta escola particular de pré-escolar e jardim de infância Branca de Neve, ingressou no serviço público estadual, atuando inicialmente em Araruna. Foi secretária escolar na então Escola Estadual Princesa Isabel, transferindo-se depois para a Escola de Aplicação de Peabiru.

Na década de 1980, atuou como coordenadora pedagógica na Inspetoria Municipal de Ensino de Peabiru, contribuindo para a formação docente e o fortalecimento das políticas educacionais locais. No Colégio Olavo Bilac, além da docência no curso de Magistério e de ter exercido as funções de orientadora educacional e vice-diretora, alfabetizou inúmeras crianças e transformou a sala de aula em um verdadeiro espaço de descobertas, com projetos interdisciplinares que uniam leitura, escrita, artes, ciências, geografia, ensino religioso e até culinária. Sua metodologia, baseada em atividades lúdicas, passeios pedagógicos e desafios matemáticos, despertava nos alunos o prazer de aprender e permanece viva na memória de muitos ex-estudantes, a exemplo do Prof. Fábio Sexugi, presidente da AML, que foi alfabetizado por Dona Carmem no referido estabelecimento de ensino.

Já nos anos 1990, no âmbito religioso, dedicou-se também à Pastoral da Juventude da Paróquia São João Batista, em parceria com o padre italiano Ezio Lorenzo Bono e o leigo José Hilário Delconte Ferreira, mobilizando centenas de adolescentes e jovens. Atuou ainda como secretária paroquial em Ribeirão Preto e, atualmente, vivendo no Mato Grosso, segue colaborando com pastorais, especialmente, no amparo a famílias enlutadas.

A Prof.ª Carmem mantém viva a convicção de que a alfabetização é uma das ferramentas mais poderosas para transformar vidas. A outorga a ela da Comenda Vida & Liberdade será o reconhecimento de uma carreira dedicada e a celebração de um legado que continua a ecoar na memória e no coração de tantas pessoas.

O que é a Comenda? Instituída em 2013, a Comenda Vida & Liberdade é a mais alta honraria concedida pela AML. Composta por uma medalha honorífica e um diploma, a distinção é entregue anualmente a personalidades que se destacaram por contribuir, de forma significativa, para a promoção das letras e o desenvolvimento sociocultural da região de Campo Mourão.

Personalidades já agraciadas com esse galardão:

2013 – José Pochapski e Assabido Rhoden (in memoriam)

2014 – José Aroldo Gallassini e Heleni dos Santos Ferreira

2015 – Edilaine Maria de Castro

2016 – Antônio Carlos Aleixo e Agenor Krul (in memoriam)

2017 – Maria Cristina O. dos Santos e Walkyria Gaertner Boz

2018 – Elly Brenner (in memoriam)

2019 – Aparecida de Freitas e José Carlos Paraguaio

2022 – Regina Menin Gaertner e Sinclair Pozza Casemiro

2023 – Neusa Ciriaco Copolla

2024 – Ricardo Accioly Calderari e Lenilda de Assis