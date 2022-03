Após perseguição, PRF prende contrabandista transportando 15 mil maços de cigarros

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde de hoje (5), uma caminhonete S10 com placas de São Paulo, completamente carregada de cigarros. Após receber ordem de parada, o motorista acessou o perímetro urbano de Quarto Centenário e iniciou fuga, sendo acompanhado pela PRF.

O condutor retornou para a rodovia em seguida, onde passou a dirigir em alta velocidade e executando diversas manobras perigosas durante a fuga.

Após 13 quilômetros de acompanhamento, o motorista de 30 anos desistiu da fuga e foi detido pela equipe policial. Ele afirmou ter embarcado no carro carregado com cigarros, em Palotina, com destino a Maringá.

Dentro do veículo foram localizadas 30 caixas de cigarros, totalizando 15 mil maços. Durante vistoria também foi observado que a numeração do motor da caminhonete havia sido suprimida, configurando a adulteração do veículo.

Também foi localizado um rádio comunicador oculto na lataria do carro, indicando que havia outro veiculo em comunicação constante com o motorista durante a viagem, provavelmente com a função de avisar a existência de uma fiscalização policial.

A ocorrência foi encaminhada para a Policia Federal de Cascavel, devendo o condutor responder pelos crimes de contrabando, desobediência, condução perigosa, adulteração de sinal identificador de veiculo automotor e uso indevido de rádio comunicador.

Com informações e fotos: Polícia Rodoviária Federal