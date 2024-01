Ônibus é assaltado por três bandidos na PR-317; um deles se passava por passageiro

Um ônibus que saiu de Foz do Iguaçu com destino a São Paulo, foi tomado de assalto na noite dessa quarta-feira, 18, na rodovia PR-317, próximo a Engenheiro Beltrão. O motorista foi surpreendido por um homem que havia embarcado em Cascavel, se passando por um passageiro.

Ao se aproximar da cidade de Engenheiro Beltrão ele foi até a cabine do motorista e anunciou o assalto. Assim que o coletivo parou, outros dois bandidos chegaram em um carro e obrigaram o motorista a desviar o trajeto para uma estrada vicinal, onde realizaram o assalto.

O motorista disse que não foi possível fazer a identificação dos criminosos que adentraram no ônibus, por que eles estariam usando máscaras do tipo balaclava. Todos estavam armados com revólveres, mas não houve disparos.

Os criminosos roubaram várias mercadorias e objetos pessoais dos passageiros e depois fugiram. A Polícia Rodoviária Estadual de Floresta foi comunicada de que o assalto estaria em andamento e, no deslocamento pela rodovia PR-317, sentido Engenheiro Beltrão a Floresta localizou o ônibus já saindo de uma estrada rural.

As vítimas registraram o Boletim de Ocorrências e foram liberadas para seguir viagem. Várias equipes policiais da 4º Cia de Maringá e do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão auxiliar nas buscas pelos bandidos, mas eles não foram localizados.