Fiscalização conjunta em CM apreende bebidas e até cigarros eletrônicos

Uma ação conjunta do Procon de Campo Mourão, Vigilância Sanitária e Polícia Civil foi deflagrada na tarde desta quarta-feira (8) para coibir a comercialização de bebidas adulteradas e produtos irregulares. Durante a fiscalização em cinco estabelecimentos, todos foram autuados por algum tipo de infração.

O balanço da operação aponta a apreensão de aproximadamente 150 litros de bebidas alcoólicas. As irregularidades incluíam desde a falsificação de marcas, como um lote que usava o rótulo de uma empresa de Minas Gerais com CNPJ cancelado, até a falta do selo de importação em produtos que se declaravam estrangeiros.

Em um dos locais, um indivíduo foi preso em flagrante por vender cigarros eletrônicos, item com comercialização vedada no país pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Os responsáveis pelos estabelecimentos notificados têm um prazo de 20 dias para apresentar a documentação dos produtos. A ausência de comprovação resultará no descarte das bebidas e na aplicação de penalidades aos comerciantes. As autoridades afirmam que as ações de fiscalização serão mantidas e intensificadas.

DECRETO

Diante do clima de tensão gerado pelo primeiro caso de intoxicação por bebida adulterada em Campo Mourão, o prefeito Douglas Fabrício decretou a proibição da venda de bebidas alcoólicas no show com a dupla Clayton e Romário que acontece na noite desta sexta-feira, 10, na praça central da cidade.

A proibição vale para ambulantes na praça e no entorno dela. O show faz parte das comemorações pelo aniversário de 78 anos de emancipação de Campo Mourão.