Barracão usado para manter motos e carros apreendidos pela PRF é alvo de ladrões

O barracão utilizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) como depósito de motocicletas e veículos apreendidos, foi novamente alvo de bandidos, em Campo Mourão.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 15h desse domingo, após o acionamento do alarme do local. Os criminosos cortaram a cerca elétrica de proteção e, ao invadirem o barracão, furtaram a peça de uma motocicleta Honda/Bros e ainda danificaram uma Honda/Falcon.

Outras duas motos foram puxadas até as proximidades do muro, na parte interna do barracão, porém, devido ao acionamento do alarme as mesmas não foram levadas. Ninguém foi detido.