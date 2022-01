Ferramentas de construção civil são furtadas no jardim Alvorada 

Uma casa que passa por reformas foi alvo de ladrões em Campo Mourão, na Rua Eulália Carneiro de Campos, Jardim Alvorada. A Polícia Militar foi acionada ontem de manhã pela vítima.

Os criminosos arrombaram a janela do imóvel, que encontra-se em obras e levaram um nível a laser marca Skil; uma extensão com 10 metros de comprimento; uma parafusadeira marca Stanley; um box para banheiro, em acrílico, aproximadamente 80x80cm; uma pia para banheiro com armário; cuba de cor branca com torneira e uma escada dobrável em alumínio.

As ferramentas pertencem ao trabalhador contratado para fazer os serviços de reforma no imóvel. Segundo informações, um dos moradores próximo a residência ouviu barulhos por volta de 5h da manhã.