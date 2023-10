Ferido por tiros, morador de Peabiru é internado em estado gravíssimo

Um morador de Peabiru foi vítima de uma tentativa de homicídio no início da tarde de ontem. Alvo de pelo menos dois tiros, ele foi encaminhado para o hospital Santa Casa de Campo Mourão, em estado gravíssimo.

O crime ocorreu por volta das 13h35, no centro de Peabiru. Dois homens, de 18 e 38 anos, em uma moto Twister foram os responsáveis pelos disparos possivelmente efetuados por um revólver calibre 38. De acordo com uma testemunha, os dois suspeitos são traficantes e a motivação do crime seria uma dívida por drogas.

Antes dos disparos a vítima teria discutido com a dupla. Um rapaz de 18 anos que estava no local correu ao perceber o início dos disparos e abrigou-se em um colégio.

Identificado pela Polícia Militar, ele disse que seu tio era a vítima dos disparos. A equipe realizou diversas diligências, mas não localizou do autor da tentativa de homicídio.

Em seguida os policiais foram informados pelo hospital da cidade, que a vítima havia sido alvejada por dois disparos, sendo um na região da bacia e outra em um dos braços. Devido ao estado gravíssimo em que se encontrava foi necessário sua transferência para a Santa Casa de Campo Mourão.