Há exatos 60 anos, JK visitava CM

Há exatamente 60 anos, o ex-presidente da República e senador, Juscelino Kubitschek de Oliveira, visitou Campo Mourão. Durante essa visita, recebeu o título de Cidadão Honorário de Campo Mourão.

Uma cópia desse histórico documento encontra-se no Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira. Além dessa honraria, participou do comício do candidato Ivo Trombini, que concorria à prefeitura de Campo Mourão, juntamente com o advogado Milton Luiz Pereira. Milton foi eleito prefeito com o dobro de votos de Trombini.

Em seu discurso na Praça Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek lançou sua candidatura à presidência para as eleições de 1965. Contudo, essa candidatura foi suspensa pelos militares em 1964, durante o golpe militar.