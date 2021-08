Família teve a casa invadida por bandidos em Boa Esperança

Em mais um assalto a residência ocorrido na região, uma família foi alvo de bandidos na noite de ontem, em Boa Esperança. Segundo o morador, após invadirem sua casa, bandidos roubaram uma Toyota/Hilux de cor branca, duas caixas de som, cerca de R$ 7 mil em dinheiro, duas correntes de ouro e prata, e um par de tênis.

Segundo a vítima, ele e sua família estavam jantando, por volta das 20h30, quando foram surpreendidos por três homens encapuzados, sendo um deles portando um revólver.

Após renderem todos, os bandidos reviraram a casa à procura de objetos de valor. Já por volta das 22h, após negociarem a caminhonete por celular, um dos bandidos saiu da casa com o veículo e os objetos.

Os outros dois permaneceram no local até por volta das 23h30, quando disseram que iam embora, porém as vítimas deveriam se manter no local e não acionar a polícia. Sendo assim, cerca de uma hora depois a vítima procurou ajuda da PM para relatar o fato. Até o momento não há pista dos criminosos.