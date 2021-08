Bandidos assaltam dois ônibus de turismo na BR 369

Dois ônibus de turismo foram tomados de assalto por volta das 21h50 dessa quarta-feira, na rodovia BR-369, próximo a Juranda. Cerca de sete bandidos usando quatro carros interceptaram os dois coletivos, efetuaram tiros e obrigaram os motoristas a parar.

Em seguida desviaram os ônibus para uma estrada vicinal, parando em uma roça de milho recém-colhida, onde praticaram o roubo aos passageiros.

Equipes de Polícia Militar de Juranda e Boa Esperança, juntamente com a Rocam de Ubiratã e a Polícia Rodoviária Federal se deslocaram até o local, onde encontraram os passageiros bastante nervosos.

Segundo eles, o comboio fez uma parada em um posto na BR-369, porém os dois veículos demoraram um pouco para sair e se distanciaram dos demais ônibus e da equipe de escolta. Com isso, assim que retornaram para a pista, os dois veículos foram surpreendidos por quatro carros, um deles equipado com luzes intermitentes nas cores azul e vermelha.

Segundo as informações, os motoristas tentaram resistir à abordagem, porém foram surpreendidos por disparos de arma de fogo e tiveram que parar. Após isso, os motoristas foram obrigados e entrar numa estrada secundária, onde os bandidos roubaram as mercadorias, celulares e se evadiram.

Ainda conforme os passageiros, eram cerca de sete bandidos, todos com roupas escuras e fortemente armados com armas longas, inclusive com miras lasers nas armas. O andamento da ocorrência ficou a cargo da PRF, haja vista que o roubo teve início na rodovia BR-369.