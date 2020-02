Ex-vereador de Juranda é assassinado a tiros

O ex-vereador da cidade de Juranda, Pedro Gonçalves, mais conhecido como “Tiroga”, foi assassinado com vários tiros no interior de sua sua casa, no distrito de Primavera. O crime ocorreu por volta das 21 horas desta quarta-feira, 5.

De acordo com as informações, os criminosos invadiram a residência e perguntaram por Tiroga para sua esposa. Desconfiada, ela falou alto que o companheiro estava viajando.

No entanto, o ex-vereador apareceu na sala, onde foi surpreendido com pelo menos quatro tiros. A vítima morreu no local. Tiroga havia cometido um homicídio em outubro do ano passado, no distrito de Paulistânia, em Alto Piquiri, o que leva a polícia a suspeitar que o crime tenha sido motivado por vingança.