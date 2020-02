Volta às aulas: alunos do Marechal Rondon são recepcionados com fanfarra

Iniciando as atividades do ano letivo de 2020 nesta quarta-feira, o Colégio Estadual Marechal Rondon recepcionou os alunos com o corpo docente ao qual está à frente a diretora Rita de Cássia Cartelli.

Também participou da recepção dos estudantes, o presidente da Associação de Pais Mestres e Funcionários (APMF), Jeferson Molinari. Todos foram recepcionados com a apresentação da Fanfarra do colégio.