Estabelecimento comercial é arrombado no centro de CM

Um estabelecimento comercial foi arrombado na área central de Campo Mourão, na madrugada desta terça-feira. A Polícia Militar foi acionada por volta das 4h, por um vigilante que percebeu a porta arrombada

O estabelecimento comercial fica localizado na avenida Capitão Índio Bandeira. No local, a equipe policial constatou que uma porta de vidro estava quebrada.

Por várias vezes os policiais tentaram contato telefônico com o responsável pelo estabelecimento, mas não conseguiram. Diante da situação, as equipes realizaram patrulhamento no local para evitar maiores prejuízos.