Homem morre afogado ao nadar no Lago Municipal de Corumbataí do Sul

Um homem de 36 anos morreu afogado no Lago Municipal de Corumbataí do Sul. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, por volta das 14h30 dessa segunda-feira.

No local uma testemunha informou que ela, a vítima e mais um amigo estavam ingerindo bebida alcoólica no local, momentos antes do ocorrido. O amigo e testemunha, afirmou que a vítima nadou até o meio do lago.

Nisso a testemunha declarou ter percebido que o rapaz afundou e retornou à superfície algumas vezes, porém achou que ele apenas estivesse brincando e não deu muita importância. Cerca de 15 minutos depois é que foram perceber que a vítima havia desaparecido.

O local foi isolado pela PM e o Corpo de Bombeiros de Campo Mourão acionado para realizar o resgate. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Campo Mourão.

Informações e foto: Polícia Militar