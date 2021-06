Entregador de pizza é assaltado no centro de CM

Um entregador de pizza foi vítima de assalto por volta das 22h de ontem, em Campo Mourão. A vítima relatou que ao chegar ao local da entrega, na rua Roberto Brzezinski, foi abordado por três bandidos, sendo que um deles levantou a camiseta e mostrou uma arma de fogo (aparentemente uma garrucha).

Na sequência o trio roubou a pizza, um refrigerante e R$ 105,00 em dinheiro. Após o crime os bandidos fugiram. As informações sobre os suspeitos e o número de telefone cadastrado no pedido foram registradas no Boletim de Ocorrência.