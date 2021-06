Decretado Luto Oficial de 3 dias pelo falecimento de Dr. Miguel

O Município de Campo Mourão decretou Luto Oficial de 3 dias pelo falecimento do advogado e ex-vereador Miguel Batista Ribeiro, que era popularmente conhecido como “Dr. Miguel”. Ele faleceu nesta terça-feira, 8, vítima do Coronavírus (COVID-19). Atualmente, era Chefe Regional da Secretaria de Estado, da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF).

O ex-vereador estava internado há cerca de duas semanas, onde fazia tratamento contra a doença. O estado de saúde se agravou, e assim acabou não resistindo ao vírus.

Miguel foi eleito vereador em Campo Mourão nas Eleições de 2016 com 995 votos, para a gestão (2017/2020). Voltou a disputar as eleições municipais em novembro do ano passado, pelo PSD, fazendo 698 votos, mas não foi eleito.