Entre junho e julho, apreensão de maconha pela PM cresceu 64% em comparação a 2022

A Polícia Militar do Paraná apreendeu 36 toneladas de maconha, entre os dias 06 de junho e 06 de julho, um aumento de 64,4% na comparação com o mesmo período do ano passado – 22,1 toneladas.

As operações policiais e o reforço preventivo e ostensivo das fiscalizações, principalmente nas rodovias que cruzam o Paraná, são os principais responsáveis pelo crescimento nas apreensões do entorpecente pela PMPR. As equipes policiais também registraram alta de 304% nas apreensões de crack, passando de 21 quilos nesse período em 2022 para 86 quilos em 2023.

No mesmo tempo analisado de 2023, a Polícia Militar foi responsável pela apreensão de 375 armas de fogo e recuperou 330 veículos com alerta de furto ou roubo.

“Estamos reforçando o policiamento em todas as regiões do Paraná, inclusive com os militares estaduais que estão em período final de formação. Os números reforçam a presença da Polícia Militar em todo o Estado, garantindo a ordem pública e promovendo mais segurança para todos os paranaenses”, destacou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Jefferson Silva.

AÇÃO INTEGRADA

O reforço do policiamento e a integração da Polícia Militar com as demais forças de segurança do Estado e federais foram demonstrados mais uma vez neste domingo (16), quando equipes de militares estaduais apreenderam 82 armas de fogo, sendo 75 pistolas e sete fuzis, em um caminhão, na BR-369, entre Rolândia e Cambé, na região Norte.

A ação contou com a participação de equipes da Receita Federal e da Polícia Federal e interceptou também cerca de 2 toneladas de maconha. Toda a droga era transportada em um caminhão com carga de suínos. O motorista recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e armas.

