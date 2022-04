Enfermeira é agredida por mulher na UPA

Uma enfermeira da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Campo Mourão, foi agredida na manhã de ontem por uma mulher que estaria acompanhando uma paciente. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, mas a agressora já havia fugido.

A vítima relatou que durante o plantão, chegou ao local uma mulher, a qual entrou sem permissão na sala onde os profissionais atendiam uma conhecida dela. A mulher queria que a amiga fosse liberada imediatamente, sendo então orientada pela enfermeira sobre os procedimentos.

Descontente por ser contrariada, a mulher desferiu um tapa no rosto da enfermeira e se evadiu do local. A PM registrou o Boletim de Ocorrência para as devidas providências.