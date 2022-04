Homem é detido com 20kg de fios furtados de barracão

Um homem de 44 anos, acusado de furtar cerca de 20 quilos de fios de um barracão, na avenida John Kennedy (Lar Paraná) foi preso ontem pela Polícia Militar depois que uma pessoa havia percebido o momento em que ele havia pulado o muro do local com alguns sacos nas mãos.

Os policiais foram informados que dois suspeitos haviam deixado o local em um Fiat Prêmio de cor vermelha. Com base nas informações, os policiais realizaram patrulhamento e localizaram o carro e os suspeitos, na rua Lemos do Prado, no cruzamento com a rua Nossa Senhora Aparecida.

Na abordagem, a equipe da PM encontrou cerca de 20 quilos de fios no porta-malas do carro. Ao serem questionados, os dois homens entraram em contradição. Logo depois, um deles assumiu que havia cometido o furto, e que apenas havia pedido para o amigo buscá-lo e levar a fiação para um local que compra recicláveis.

O suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil na condição de autor do furto. Já o amigo dele foi encaminhado na condição de testemunha.