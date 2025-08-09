Empresário reage a assalto, troca tiros com bandidos e acaba detido por porte ilegal de arma

A família de um empresário moradora na avenida Goioerê, na área central de Campo Mourão viveu momentos de pânico na noite dessa sexta-feira (8), após três homens armados invadiram a casa para assaltar. O empresário atua no ramo de eletrônicos e celulares.

De acordo com as informações, o grupo escalou o muro, invadiu o imóvel e anunciou o assalto passando a recolher diversos bens. Os criminosos levaram cerca de sete notebooks MacBook, vinhos, bebidas importadas e outros eletrônicos.

Em meio à ação, a família conseguiu se trancar em um quarto. O empresário, armado, reagiu e efetuou disparos contra os assaltantes. Houve troca de tiros e várias marcas de bala ficaram nas paredes e portas do imóvel. Os criminosos ainda tentaram roubar uma caminhonete Hilux, mas não conseguiram e fugiram em seguida. Eles usavam um VW/Gol.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar, constatou que o empresário possuía a arma de forma ilegal. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia, junto com a arma e os itens apreendidos.

A Polícia Civil também esteve no local e, junto com a PM, segue nas buscas pelos suspeitos, que continuam foragidos.