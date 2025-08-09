CM/Futsal realiza entrega de kits do projeto social Formando Campeões

Neste sábado (09), às 10h30, o Campo Mourão Futsal realiza na Praça da Catedral São José a entrega oficial de 340 kits de treino do Projeto Social Formando Campeões, que desde 2017 atende crianças e adolescentes entre 07 e 17 anos em situação de vulnerabilidade. A ação faz parte do compromisso do clube com a responsabilidade social e o incentivo ao esporte como ferramenta de transformação.

Ao todo, serão entregues 340 kits completos, contendo uniforme oficial e tênis, beneficiando crianças de diversos bairros da cidade que participam do projeto de iniciação ao futsal e a cidadania. O evento contará com a presença de atletas, comissão técnica, patrocinadores e autoridades.

O Projeto Formando Campeões é possível graças ao apoio de patrocinadores e parceiros, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do governo federal, que acreditam na força da modalidade mudar realidades. A ação tem como objetivo não apenas oferecer estrutura para a prática esportiva, mas também promover valores como disciplina, trabalho em equipe e cidadania.

Toda população está convidada a prestigiar este momento especial e conhecer de perto um dos pilares que sustentam o trabalho do Campo Mourão Futsal fora das quadras: o compromisso com a comunidade.