Republicado aviso de licitação para obras no Parque do Lago

Na edição extraordinária do Órgão Oficial Eletrônico do Município de Campo Mourão, datado desta terça-feira (7/11), foi republicado o aviso de concorrência pública destinada a contratação de empresa especializada para a execução de obras de revitalização no Parque Municipal “Joaquim Teodoro de Oliveira” (Parque do Lago). Está marcada para o dia 8 de dezembro, às 14 horas, a abertura das propostas apresentadas pelas empresas concorrentes.

O edital foi republicado pela administração municipal para alteração da qualificação técnica exigida das empresas interessadas. Limpeza e desassoreamento do lago, construção de barragem com extravasor de fundo e de dique e canal em trecho do rio do Campo são as obras e serviços previstos no edital.

No documentos do processo de licitação é destacado que o assoreamento do lago é “provocado por um desequilíbrio entre o aporte e saída de sedimentos nos últimos anos, o que tem provocado uma diminuição do volume do reservatório, diante da grande quantidade de sedimentos oriundos da bacia hidrográfica do rio do Campo”.

Acrescenta ainda que buscando-se reverter a situação originada pela combinação do desequilíbrio de sedimentos, do empobrecimento da paisagem e da qualidade da água, o projeto sugere a construção de obras de proteção e recuperação, além de serviços de limpeza e desassoreamento.

Será construído um canal lateral à margem direita do lago, além de uma barragem a montante para reter grande parte dos solos carreados para o reservatório. Com as intervenções a expectativa é recuperar o logradouro público. Segundo o documento, os atuais problemas existentes do Parque do Lago levaram a uma diminuição dos frequentadores, devido ao empobrecimento da paisagem cênica, da diminuição da área com água e aumento da turbidez.

INVESTIMENTO

A execução do serviço de desassoreamento está estimada em R$ 3.420.541,18. Já a construção de barragem com extravasor de fundo, além de dique e canal, está orçado em R$ 6.507.433,23. O investimento total está estimado em R$ 9.927.974,41. O prazo de execução é de 300 dias.

A prefeitura chegou a realizar outra licitação para a execução das melhorias no Parque do Lago, mas acabou cancelando. As licitações promovidas pela prefeitura de Campo Mourão e os órgãos da administração municipal indireta, bem como pela Câmara de Vereadores, são divulgadas também pelo Observatório Social do Brasil (OSB/Campo Mourão).

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A prefeitura de Campo Mourão também publicou aviso de Chamada Pública Eletrônica para a aquisição de gêneros para alimentação escolar no ano letivo de 2024. Serão adquiridos gêneros perecíveis e não perecíveis da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

O edital completo e maiores informações podem ser obtidos na Secretaria Municipal de Educação/Divisão de Alimentação Escolar, no horário das 8 às 11h30min e das 13h30min às 17 horas. Informações pelo telefone (44) 3518-4408 ou no Portal da Transparência do Município (https://campomourao.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais).

A Chamada Pública estende-se até o próximo dia 28.